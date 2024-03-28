وفاة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية في القليوبية

لقى 3 شباب مصرعهم في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية طنط الجزيرة بمركز طوخ وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الحادث، تلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ من مركز طوخ بمصرع 3 شباب في حادث انقلاب دراجة نارية.

انتقل المقدم مصطفي دياب، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب دراجة نارية كان يقودها «محمد. م. ش»، وصديقه «عبدالرحمن. ح»، فانقلبت بهما، وأثناء ذلك تصادف مرور فتاة تدعى «سمر. ح. م» اصطدمت بها الدراجة حال انقلابها، والتي لم يمض على زواجها عدة أشهر.

تم نقل الشباب الثلاثة لمستشفى بنها الجامعي، وتبين وفاتهم جميعًا، فيما اتشحت القرية بالسواد حزنًا على وفاة الـ3 شباب.

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية إلى المحاكمة الجنائية، وأقر المتهمون بتزوير المحررات الرسمية في أقوالهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.

وأضاف المتهمون في أقوالهم بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



حبس تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية

وقررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.



وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت المعلومات قيام التشكيل العصابى الذي يضم 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى البحيرة و الجيزة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى كما ضبط بحوزتهم 6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة.