جامعة سوهاج تنظم ورشة عمل بعنوان "مهاراتك من أجل اختياراتك"

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان "مهاراتك من أجل اختياراتك" والتي استهدفت الطلاب من مختلف الكليات، وذلك بمقر القاعة الزجاجيه بمقر الجامعة القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعي إلي خلق جيل جديد من القيادات الشابة والمتميزة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بحلول ابتكارية، و وضع آليات لتحفيز وتشجيع الطلاب في شتى المجالات، لتقديم أفضل ما لديهم، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة للجامعة.



وأضاف الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، ان ورشة العمل تناولت العديد من الموضوعات المختلفة منها النشاط الطلابي وأهميته، وتأثيره في حياة الطالب، وأنواع الأنشطة المتاحة في الجامعة وكيفية الاشتراك بها بشكل فعال، وكيفية تنظيم الوقت، إلى جانب التطرق الي اهمية ممارسة الرياضة، و الصحة واللياقة البدنية والتغذية الجيدة وكيفية الحفاظ على الصحة، مضيفاً انه حاضر بالورشة كلاً من الدكتور أحمد مهران مدرب التنمية البشرية، وأحمد عوض المدرب المعتمد دولياً في علوم الرياضة ومصعب صبري بالجامعة.





وفي سياق متصل نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري ندوة توعوية تحت عنوان "التغذية السليمة " "السمنة والنحافة "وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.





وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان إدارة الجامعة تحرص علي تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لرفع وعى طلاب الجامعة فى مختلف المجالات، مؤكداً علي أن التغذية السليمة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي، التي يجب على كل شخص الالتزام بها لبناء جسم سليم، والتمتع بصحة جيدة.





وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية إن الندوة لاقت ترحيباً واستحسانا من الطلاب حيث حاضر فيها الدكتورة إيمان رشدي محمد أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع واستشاري التغذية العلاجية، وتتمحور حول آليات التغذية السليمة، الوجبات الغذائية الأمثل، و المحاور المثلى لتغذية ذوى الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.



دور الرياضة في الحفاظ على الصحة العامة

وأوضح الدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنميه البيئة أن الندوة تناولت العديد من المناقشات حول أضرار السمنة، والأمراض المصاحبة لها، وأفضل الأنظمة الصحية الواجب اتباعها لإنقاص الوزن، والتخلص من السمنة، بدون حدوث أضرار جانبية، دور الرياضة في الحفاظ على الصحة العامة والنحافة ومخاطرها.





حضر الندوه الدكتور مجدي القاضي عميد الكليه و الدكتور الشاذلي صالح موسي والدكتور محمد نصر الدين وكلاء الكلية ، والدكتوره ندي عبد المحسن أستاذ بقسم الميكروبولوجي، والدكتوره فاطمة على محمود مدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب.