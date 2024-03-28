5 جنيهات تعريفة التوكتوك وتحرير محاضر فورية للمخالفين

بسيون فعلتها..

يبدو أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون - محافظة الغربية أول من حددت تعريفة ركوب التكتوك بما قيمته 5 جنيهات وحذرت الوحدة المحلية من عدم الالتزام بالتعريفة وتحرير محاضر فورية وغرامات ماليه على المخالفين.



وكان اسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون

قد اعلن عن تعريفة ركوب التكتوك بعد تجهيز ملصقات بالتعريفة 5 جنيه وتم لصقها على التكتوك .



وأشار الى التكاتك تعتبر وسيلة رئيسية وحيوية للنقل العام والسريع في شوارع المدينة.

وقامت لجنة المتابعة الميدانية بمركز ومدينة بسيون بحملة ليلية لمتابعة التعريفة الموحدة لاجرة التكاتك داخل مدينة بسيون وهي خمس ( ٥ ) جنيهات فقط لا غير وهو إجراء يهدف إلى تحديد سعر ثابت للركوب ينطبق على جميع السائقين مما يوفر مزيدًا من العدالة المالية للركاب والسائقين على حد سواء. ويمنع المشاحنات بينهم وجاري المتابعة والاستمرار.

وننتظر فى ذات السياق تحديد تعريفة الركوب فى باقى مدن وقرى المحافظة ومنها كفر الزيات وطنطا وزفتى وقطور والسنطة والمحلة وسمنود ومراكز هذه المدن لمنع المشاجرات وحسم التعريفة بالقيمة العادلة.