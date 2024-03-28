4 دورات تدريبية بالشرقية لإعداد كوادر شبابية قيادية مؤهلة للعمل

قال ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية، إن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة «هندسة جرافيك وتصميم، البرمجة» ويمنح دورات «التنمية البشرية، الموارد البشرية، بنوك بورصة، تحكيم دولي».

وأشار إلى أن المركز خلال شهر مارس الجاري، نفذ ٤ دورات تدريبية لعدد ٣٨١ متدرب كالآتي : عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL) استفاد منها ١٠٢ متدرب، ودورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows &IT) استفاد منها ١٣٢ متدرب.

وذكر إنه تم عقد دورة عن إستراتجية التنمية المستدامة لمكافحة الفساد استفاد منها ٥٩ متدرب، ودورة عن منحة الموظف الرقمي استفاد منها ٨٨ متدرب .

وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز قام بإستضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح «الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني» استفاد منها ٣٢ متدرب.

يشار إلى أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته، لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، في حفل تدشين كيان «سواعد شباب مصر»، مؤكدا إنه انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، وتعزيزاً لمفهوم المشاركة الشبابية ودورها في تعظيم تواجد الشباب المصري في الساحة المحلية، وأهمية التدريب الأكاديمي للشباب في ضوء الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة في مواجهة الفقر وتحقيق المساواة وتوفير مستوطنات آمنة، وتنفيذاً لتوجيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم دعم كيان سواعد شباب مصر.