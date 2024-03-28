الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الاحتلال يعتقل مواطنين شرق نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مواطنين من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

 

واقتحمت قوة احتلالية مدخل البلدة القريب من الحاجز العسكري، وداهمت ناديا للفروسية، واعتقلت مواطنين اثنين لم تعرف هويتهما بعد، بعد أن احتجزتهما لفترة.

وكان متحدث جيش الاحتلال الإسرائيل أفيخاي أدراعي، قال إن هناك متابعةً لعملية إطلاق النار الإرهابية التي وقعت في المنطقة الخاضعة لسيطرة لواء الأغوار الإقليمي هذا الصباح.

وأاضف أفيخاي، عبر حسابه، أن قائد المنطقة الوسطى وصل إلى ساحة العملية وأجرى تقييمًا أوليًا للوضع مع قائد اللواء، وتستمر قوات جيش الدفاع في عمليات التمشيط بحثًا عن المخرب.

مواد متعلقة

إسرائيل تستعين بتقنية التعرّف على الوجوه في غزة للقبض على قادة حماس

الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة

تقارير: الهدف الإسرائيلي الرئيسي في غزة يواجه الفشل

جيش الاحتلال يستخدم صور جوجل للتعرف على المدنيين في غزة
الجريدة الورقية