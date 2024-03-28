الخميس 28 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صانع ألعاب أمريكي يدعم سلة الاتحاد السكندري

ديكسون مع رئيس نادى
ديكسون مع رئيس نادى الاتحاد السكندرى عقب توقيعه

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي الجنسية "  مايكل ديكسون "  للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة ،  و سبق لـ " ديكسون "  اللعب في صفوف زعيم الثغر وحصد البطولة العربية مع الفريق بالمغرب موسم 2019-2020

و وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل و بنود التعاقد الخاصة به ، من خلال محمد مصيلحى رئيس النادي

و يُجيد " ديكسون " اللعب في مركز صانع الألعاب   " 1 " ، و قد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بقدراته الفنية والمهارية و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب

و وصل اللاعب إلي مدينة  الإسكندرية لإجراء الفحوصات الطبية المتبعة تمهيداً للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع زعيم الثغر .

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