ضبط 10 ألاف قطعة ألعاب نارية بالعاشر من رمضان

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، اليوم الخميس، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية بمدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 1094جنح قسم ثالث ضد صاحب محل بالعاشر من رمضان لحيازته 1500 قطعة ألعاب نارية وصواريخ، والمحضر رقم 1095جنح قسم ثالث ضد صاحب مكتبة بالعاشر من رمضان، لحيازته 8500 قطعة ألعاب نارية وصواريخ، محظور حيازتها وتداولها.

وتم تحرير المحضر رقم 1096جنح قسم ثالث ضد صاحب سوبر ماركت بالعاشر من رمضان، لعدم الإعلان عن اسعار السلع الاستراتيجية، والمحضر رقم 1097جنح قسم ثالث ضد صاحب سوبر ماركت بالعاشر من رمضان، لعدم الإعلان عن اسعار السلع الاستراتيجية.

كما تم إعدام ٤ آلاف صاروخ وألعاب نارية مختلفة بحوزة الباعة الجائلين بعد فرارهم هاربين، وتم إعدام المضبوطات بطريقة آمنه حفاظاً على حياة المواطنين.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حملة رقابية بناءً على المعلومات الواردة بوجود مخزن دقيق بإحدى قرى مركز الزقازيق، والذي يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي استخراج 87.5% بغرض إعادة نخلة وتدويره في شكاير بيضاء، تمهيدًا لبيعه للمخابز السياحية على أنه دقيق فاخر.

فتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقيه، برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية، برفقة حملة قطاع وسط الشرقية، وبمشاركة كل من: أبوطالب صلاح الدين، ومجدي فرج، ومصطفى الشحات.

وتم التوجه للمكان المشكو في حقه، وبمداهمته تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها ٣٥٢ شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% زنة الشيكارة 50 كجم باجمالي كمية 17 طن، والذي يصرف للمخابز البلدية بنظام الحصص لإنتاج خبز بلدي مدعم يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، وتم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مطحن ناصر على ذمة المحضر المحرر برقم 8778 لسنة 2024جنح مركز الزقازيق، وتم عرض المحضر علي النيابة العامة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.