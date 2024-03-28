ضبط لحوم وكبد ودواجن مخالفة خلال حملات تفتيشية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ، قامت بالإشتراك مع الجهات المعنية «شرطة البيئة والمسطحات المائية، الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، مجالس المدن» بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ٢١ محضر مخالف، وضبط ٨٨٦ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكبدة مجمدة ودواجن مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار مدير المديرية إلى الحملات تستهدف توفير غذاء صحي وآمن، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر.

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع المجتمع المدنى، قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز و مدينة بلبيس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى، و ذلك بحضور كلٍ من: مديرى إدارات ( الرعاية التناسلية، الإرشاد، الوقاية) بالمديرية ومدير وأطباء إدارة بلبيس البيطرية، ومدير وأطباء وحدة شبرا النخلة البيطرية، وكبار المربين بالقرية، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

فحص وعلاج ١١٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١١٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و١٣٠ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار، والرعاية التناسلية لـ ٨٥ رأس ماشـية، و ٨٠ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش ٥٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٣٨٦ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج امراض الدواجن لعدد ٦٠٠ طائر وترقيم وتسجيل ٢٠٠ حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار، جاموس )، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا، بهدف زيادة الوعب البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى، وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.