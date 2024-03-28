رفع كفاءة طريق الجناين بالفيوم

يعد طريق الجناين أحد الشرايين المرورية المهمة على أرض محافظة الفيوم، والذي يربط مركز أبشواي بمركز يوسف الصديق مرورا بطريق جبل سعد وسط مزارع المانجو.

وجاءت أعمال رصف ورفع كفاءة طريق الجناين في إطار المنظومة الشاملة التى تنتهجها الدولة المصرية، للارتقاء بكافة المحاور المرورية وإنشاء وتوسعة الطرق للدفع بعجلة التنمية.

ويربط طريق الجناين بين مركزي أبشواي ويوسف الصديق مرورا بطريق جبل سعد، بطول 3.7 كم، وبعرض 20 متر مزدوج، بتكلفة 107 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير المحاور المرورية البديلة لفك التكدسات، والتيسير على المواطنين، حيث جاءت أعمال الطريق ضمن أعمال المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

الجدير بالذكر، أن أعمال طريق الجناين أبشواي يوسف الصديق، مرورا بطريق جبل سعد، شملت الرصف، وتركيب البلدورات، وتجهيز الجزيرة الوسطى للطريق، وتركيب أعمدة الإنارة، وتوصيل شبكات المرافق المتداخلة مع الطريق من خطوط للغاز والاتصالات وغيرها.

ويشمل الطريق عدد 3 قطاعات، القطاع الأول بداية من طريق أبشواي الفيوم السياحي وصولاً لمفارق طريق أبشواي تلات، والقطاع الثاني من كوبري مفارق طريق تلات وصولاً لمفارق طريق السنجأ أبشواي، ومن مفارق طريق السنجأ وصولا للقطاع الثالث الرابط بطريق جبل سعد.

طريق الجناين سياحة مجانية وسط حدائق الفاكهة بالفيوم

ويعتبر المرور بطريق الجناين سياحة مجانية للراكب نظرا لمرور الطريق وسط جناين أشجار المانجو التى تشتهر بزراعتها محافظة الفيوم وخاصة في مركزي أبشواي ويوسف الصديق وكذلك أشجار المشمش والخوخ والزيتون والليمون، بالإضافة إلى مزارع النباتات الطبية والعطرية المنتشرة على جانبي الطريق والتى تشكل مناظر رائعة وسط الطبيعة الخلابة.

وتقوم محافظة الفيوم بزراعة مساحة 5 آلاف فداناً من النباتات الطبية والعطرية مثل الريحان والبردقوش والعتر وحشيشة الليمون والنعناع والمورنجا وعباد القمر والبابونج وغيرها، ويتم استغلال تلك النباتات وغيرها فى صناعات العطور والزيوت ومستحضرات التجميل والصابون ومكسبات الطعم والرائحة وغيرها.

وتعمل المحافظة تعمل على إقامة المجمعات الصناعية لتنمية صناعة النباتات الطبية والعطرية، من خلال إقامة مجففات للنباتات الطبية والعطرية، بالإضافة الى وحدات تقطير الزيوت، وذلك في إطار الاهتمام بصناعة النباتات الطبية والعطرية، والذي يهدف الى زيادة العائد من العملة الصعبة من التصدير، فضلاً عن القدرة على المنافسة فى الاسواق العالمية لتحقيق مردود أقتصادى للدخل القومي، وكذلك العمل على زيادة دخل مزارعي النباتات الطبية والعطرية.