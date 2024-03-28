وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية سفارة بريطانيا بمصر.. صور

بدعوة من سفير بريطانيا لدي مصر، جارث بيلي، شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أمس في احتفالية أقامتها ترحيبا بزيارة اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمم المتحدة إلى مصر.

وجاءت الاحتفالية بحضور نخبة من رموز المجتمعين المصري والبريطاني والمجتمع الدبلوماسي في مصر.

وقالت وزيرة الهجرة: “أكثر ما يسعدني في هذه الاحتفاليات هو لقاء المتخصصين والدارسين المصريين والعلماء والأطباء والخبراء من المصريين الذين أثروا المجتمع البريطاني والمصري معاً، بعلمهم الغزير وكفاءاتهم النادرة وما يملؤني فرحا عندما أسمع آيات الشكر والعرفان والإشادة بعلمهم وإنجازاتهم من البريطانيون أنفسهم صحيح المصريون في الخارج ثروة قومية كبرى”.

وتابعت الوزيرة: “ رمضان دائما يجمعنا فلا تشعر بالغربة حتى وإن كنت وسط مئات الجنسيات، فأجواؤه في مصر تنشر من المحبة والألفة والأخوة غطاء يملأ المكان ويفرش من العطاء الإنساني والدفء ما يجعلنا نشعر بالامتنان والمحبة صحيح هو فعلا شهر كريم. كل عام والجميع بخير”.

وكانت قد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الإفطار السنوي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة (GIZ)، الشريك الممثل للحكومة الألمانية في إدارة المركز المصري الألماني للتدريب والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لأندرياس أدريان، المسئول عن التدريب الفني في مصر والمشرف على إدارة المركز مع وزارة الهجرة عن الGIZ، حرصها على التواجد مع شركاء وزارة الهجرة للاحتفال بشهر رمضان الفضيل كمجموعة عمل واحدة، تعزيزا للتعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية في عدد من ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف التدريب من أجل التوظيف والذي يتم العمل عليه من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي يعد نموذجا رائدا في التدريب من أجل التوظيف، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات المصدرة لهذه الظاهرة، من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والأجنبي وفقا لأعلى معايير التدريب.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني، للبناء على ما تحقق من نجاحات، وكذلك زيادة معدلات فرص العمل والتدريب والتأهيل لملائمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وتلبية مصالح البلدان الأصلية وبلدان المقصد، والعمل على توسيع نموذج التعاون المصري الألماني في ملف التدريب من أجل التوظيف.

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