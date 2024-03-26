وزيرة الهجرة: نحرص على تدريب الشباب وفقًا لمعايير السوق الألمانية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على تدريب الشباب وفقا لمعايير السوق الألمانية، ليس فقط قياسا على التجربة الألمانية بل منحهم المزيد من الدورات التدريبية لتأهيلهم للأسواق الأوروبية أيضا وتوفير احتياجات سوق العمل هناك.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنها تعمل الآن مع السفير الألماني بالقاهرة، على التوسع في التجربة المصرية الألمانية لتكون تجربة أوروبية مصرية ليست مقتصرة فقط على ألمانيا، فضلا عن التعاون مع المفوضية الأوروبية بشأن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعاون بين المؤسسات بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتدريب وتأهيل الشباب والتصدي لها وتلبية رغبات ومتطلبات الشباب فيما يخص الهجرة النظامية.

دورات تدريبية لأصحاب الشهادات

وقالت السفيرة سها جندي إن المركز المصري الألماني ينظم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، مشددة على حرص وزارة الهجرة على الدعم الكامل للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، للتوسع في أنشطته، فضلا عن أن المركز يقوم بالمساعدة في حالة وجود المصري في ألمانيا ويحتاج إلى المساعدة وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهه في الخارج أو سوق العمل المصري.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الإفطار الذي نظمته الجمعية، بمشاركة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ونخبة كبيرة من رجال الأعمال والاقتصاد في الدولة المصرية، والسفراء الأوروبيين والشخصيات العامة.

كانت قد أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها لمشاركتها في حفل إفطار رجال الأعمال، مؤكدة حرصها على حضور حفل الإفطار وسط هذه النخبة الكبيرة من الشخصيات الوطنية الرائعة من رجال الأعمال الذين لهم دور كبير في تفعيل مسار التنمية الذي تخوضه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تمتلك من الكوادر والخبرات الاقتصادية الكثير، كما أنها تعد واحدة من أكبر وأقدم جمعيات رجال الأعمال في مصر.

ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن رجال الأعمال المصريين، ومن ضمنهم رجال الأعمال في محافظة الإسكندرية، يلعبون دورا بارزا في النهضة التنموية التي تشهدها مصر في مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أنه على مدار التاريخ ومحافظة الإسكندرية لها باع كبير من التاريخ والحضارة والتراث الثقافي المصري الكبير، فضلا عن احتضانها الجاليات الأوروبية والأجنبية المختلفة التي جاءت إلى مصر، كما أننا ننتظر من محافظة الإسكندرية الأعرق تاريخيا مزيدا من التقدم والتنمية والتطوير بشتى المجالات، كما كانت دائما.