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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس مدينة بدر يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع المياه رقم 4

المهندس رضوان محمد
المهندس رضوان محمد عبد الرشيد

تفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع محطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل قطر 1600مم، والجاري تنفيذها نظراً لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر وأعداد المقيمين بالمدينة.

وكما تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 84 %، وستوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه / يوم، كما تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ خط الطرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم.

في سياق منفصل، قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم طرح 27 محلًا تجاريًا، و3 صيدليات بمساحات تتراوح بين (18م2 : 99م2) بالأسواق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، مضيفًا أنه يتم عقد الجلسة الأولى للمزاد العلني لبيع 13 محلًا وصيدلية، يوم الأربعاء 17/4/2024، والجلسة الثانية لبيع 14 محلًا وصيدليتين، يوم الأربعاء 5/6/2024.

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