أتليتكو مدريد يستعيد نجمه قبل صدام فياريال

دفعة معنوية كبيرة تلقاها دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد في الساعات القليلة الماضية، بشأن إصابة الفرنسي أنطوان جريزمان نجم هجوم الفريق، قبل مباراة فياريال في الدوري الإسباني.

ويلعب فريق أتليتكو مدريد ضد فياريال، يوم الاثنين المقبل 1 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وكان جريزمان يعاني من إصابة في كاحله الأيمن، والتي تعرض لها خلال مباراة أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن جريزمان شارك في تدريبات أتلتيكو مدريد الجماعية الأخيرة بشكل طبيعي، وتعافى من الإصابة التي كان يعاني منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن، بمشاركة جريزمان هذه في تدريبات أتلتيكو مدريد تأكد قدرة تواجد اللاعب في مباراة فياريال المقبلة في الدوري الإسباني.

ويتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليا في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز التاسع برصيد 38 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد الصدارة بـ 72 نقطة.