مدير تعليم قوص يتفقد مدرستى شركة السكر وشهداء الثورة الإبتدائية

تفقد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس ، سير العمل بمدرستى شركة السكر الابتدائية ومدرسة شهداء الثورة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع استعدادات المدارس لعقد اختبارات الأداء عن شهر مارس الجارى، والتى ستبدأ الاحد المقبل بمدارس إدارة قوص التعليمية بجنوب المحافظة، وذلك طبقا للجداول المعتمدة التى تم إعلام المدارس بتوقيتاتها .

رافق المدير عام قوص فى جولته التفقدية كلا من محسب حسانى نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة بالإدارة ونادية نجيب مديرة مدرسة شهداء الثورة ورفعت محمد مدير مدرسة شركة السكر الابتدائية وأحمد ابوالنجاح عضو فريق المتابعة وتقييم الأداء.

كما زار مدير تعليم قوص عدد من الفصول الدراسية واستمع إلى آراء عدد من التلاميذ والطلاب والطالبات حول ما تم دراسته من مناهج دراسية و كم الاستفادة والتحصيل أثناء حضورهم خلال شهر رمضان موجها الشكر لهيئة تدريس مدرسة شهداء الثورة لتحفيزهم التلاميذ للحضور اليومى .

وعلى جانب آخر عقدت إدارة فرشوط التعليمية، شمال محافظة قنا، اجتماعا وذلك لدراسة امكانية إنشاء مدرسة ثانوى عام (بنات) ومدرسة ثانوى صناعى (بنات - بنين) بمدينة فرشوط، الاجتماع تضمن أعضاء اللجنة المشكلة بقرار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بقرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٣م، وتضم كلا من السيد عزت قناوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط و أحمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية العركي والمهندس محمد الصغير رئيس قطاع بهيئة الأبنية التعليمية بقنا .

وأحمد سليمان مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بقنا ووصفي صدقي مدير التعليم الصناعي بمديرية التربية والتعليم بقنا، ووحيد محمد الكيلاني رئيس قسم التخطيط و المتابعة بإدارة فرشوط التعليمية .

إنشاء مدرسة ثانوية عامة بنات

وقد انتهت اللجنة إلى رفع تقريرها محافظ قنا بتوصيه إنشاء مدرسة ثانوية عامة بنات، وكذلك مدرسة ثانوية صناعية بنات لإحتياج الإدارة التعليمية بفرشوط إلى ذلك بشدة.

وأكد الكيلانى رئيس قسم التخطيط والمتابعة بإدارة فرشوط التعليمية، أن اللجنة أوصت بضرورة انشاء جناح توسع أفقي بمدرسة الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة للقضاء على الكثافة الطلابية واستيعابها .