محافظ الغربية يشهد الإجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاجتماع الدوري لجامعة سمنود التكنولوجية، والذي عقد اليوم بمقر الجامعة برئاسة الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، وحضور كل من الدكتور سيد العجوز نائب رئيس الجامعة، الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمستشار علي مختار المستشار القانوني للجامعة، وأعضاء المجلس.

ووجه محافظ الغربية، الشكر لرئيس الجامعة ولأعضاء المجلس ولكافة العاملين في الجامعة وهنئهم بشهر رمضان المبارك، مؤكداً دور الجامعة في تخريج كوادر متخصصة فنية قادرة على خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن جامعة سمنود هي نموذج مميز، بدأت عامها الأول بقوة وستكمل بقوة أكثر.



وفي سياق متصل، أشار المحافظ، إلى استمرار دعم المحافظة للجامعة، خاصة في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع كما أكد الدكتور طارق رحمي ضرورة الاستمرار والتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية سواء من خلال الزيارات التبادلية وتوقيع الاتفاقيات، إلى جانب ضرورة دراسة لاحتياجات سوق العمل المصري وخاصة داخل الغربية وإدراج تخصصات جديدة في الجامعة تتماشى مع السوق المحلي والاجنبية.

وناقش المجلس عدد من المواضيع والتي جاء ابرزها تسلم قطعة الارض التي تم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكيتها وضمها للجامعة التكنولوجية لتوسعة الجامعة التكنولوجية بسمنود، بالاضافة الي مناقشة الانشطة والفعاليات التي قامت بها الجانب خلال الفتره الماضية واستعراض بروتوكولات التعاون التي وقعتها الجامعة، ومناقشة الانتهاء من تجهيز كافه المعامل في الجامعة.