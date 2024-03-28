الدراسات العليا بجامعة طنطا تفتح باب التقدم لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا برئاسة د. حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث.

فتح باب التقدّم لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لدورة العام 2024 الدورة الـ 42 في 12 موضوعًا ضمن 6 حقول، والتي تبلغ قيمتها عشرين ألف دولار وتمنح تقديرًا لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح، يؤدي نشره وتعميمه إلى الزيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ونشر ثقافة البحث العلمي.