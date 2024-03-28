السادسة مساءً .. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تبدأ في السادسة مساء اليوم الخميس ، فعاليات الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي وفريق سيمبا التنزاني يقام بتوقيت القاهرة، في قاعة الاجتماعات في استاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام.



ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلي الأهلي خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز ووائل محمد، إداريا الفريق.

ويشهد الاجتماع التأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة، والاتفاق على الزي الذي يرتديه الفريقان، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر أمس الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء غد الجمعة باستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.