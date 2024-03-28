كولر يتفقد ملعب مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال أفريقيا

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حرص على تفقد ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بإحدى قاعات الملعب للحديث عن مباراة سيمبا.

وقام كولر بتفقد أرضية الاستاد والتجهيزات التي تتم في ملعب المباراة قبل مواجهة سيما التنزاني غدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء غد الجمعة (بتوقيت القاهرة)، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

في سياق متصل يستعد كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لعقد محاضرة فيديو للاعبين عقب الانتهاء من تناول وجبة الإفطار مساء اليوم.

ويحاضر كولر اللاعبين قبل خوض المران الرئيسي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء غد الجمعة (بتوقيت القاهرة) بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.