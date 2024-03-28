ننشر كشوف توزيع سكر المبادرة بمراكز محافظة قنا اليوم الخميس

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، اليوم الخميس الموافق ٢٨مارس، عن كشوف بيع وتوزيع سكر المبادرة على المواطنين، وذلك ضمن مبادرة الدولة لطرح السلع الغذائية وتوفيرها للجمهور بأسعار مخفضة.

كشوف توزيع السكر المدعم تتضمن اسماء التجار المعتمدين من أصحاب السجلات التجارية، مما يتم دعمهم بشكل يومى بكميات من السكر لطرحها على المواطنين بسعر ٢٧ جنية للكيلو، بالإضافة، الإعلان عن أرقام هواتفهم، بالإضافة لتدوين أرقام هواتف مديرى الإدارات التموينية بمختلف مراكز المحافظة.

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، تقوم بالإعلان عن كشوف بيع وتوزيع السكر ضمن المبادرة بشكل يومى، وذلك بهدف إعلام المواطنين بأماكن تواجد وتوزيع السكر وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب فى الكميات .

وتتضمن كشوف التوزيع التى تعلن عنها المديرية، كل يوم مجموعة من القرى بكل مركز طبقاً الكمية التى يتم توفيرها لكل مركز، على أن يتم التناوب بين القرى بشكل يومي.

وتشمل كشوف التوزيع مراكز محافظة قنا :

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قد اطلق اشارة البدء لمعرض " أهلا رمضان" بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك ضمن استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأوضح محافظ قنا ، أن افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة قنا يأتي بالتزامن مع افتتاح معارض أخرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأضاف الداودى أن المعرض يقام بمشاركة عدد كبير من العارضين ويقدم السلع الأساسية والاستراتجية بالإضافة إلى السلع الرمضانية بخصومات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية لمجابهة الازمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تكثف من حملاتها اليومية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية فى المجمعات والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز، من خلال تشكيل لجان للمرور عليها، والإشراف على توافر السلع الغذائية وبيعها للجمهور بالسعر الرسمي. وأوضح مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن المعرض مستمر حتي نهاية الشهر الكريم بالتنسيق مع عدد من الشركات وتجار الجملة، فضلا عن التنسيق مع مديري إدارات التموين علي مستوي المحافظة لمتابعة عمليات ضخ السلع السلع الأساسية والتأكد من نسب التخفيضات.