همسات روحية

لا تندم على أدبك فحسن الخلقِ عبادة ولا تندم على كظمك لغيظ قلبك فى الوقت الذى أوشكت فيه على أن تجرح من جرحك، فالله يعطى على كظم الغيظ ما لا يعطى على غيره، رمضان لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما فعل السفهاء منا يا كريم، ‏لن تجد أعلم بهمك أكثر من الله، ولا قادر على رفع الضر عنك إلا هو؛ فاستعن به والجأ إليه فى كل يوم من أيام رمضان ولياليه المباركة فإن فيه نفحات ودعوات لا ترد.

فنحن سعداء ما دمنا متعافين، دمنا نضحك دون وجع، ما دمنا نتحرك دون عناء، فالحمد لله أمورنا مرتبة فى السماء، نظن بأننا نختار، نظن بأننا نقرر ثم تأتى (كُن!) فيكون، وتعرف أنك لا تملك من أمرك شيئاً فالأمر كله للعلى القدير. أسأل الله العظيم أن يعطينا خير ما يعطى السائلين، وأن يجمع لنا بين صلاح الدنيا والدين تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال واستجابة الدعاء.