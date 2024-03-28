البحيرة تنفذ حملات تموينية مكثفة على الأسواق

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبدالعال مدير المديرية، حملات تموينية مكثفة علي الأسواق والمخابز بقري ومدن المحافظة، تحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبر ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و 5 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف ،كما تم تحرير محضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور ، وآخر لعدم نظافة ادوات العجين بمركز المحمودية .

وبمركزى رشيد وإيتاى البارود تم ضبط مخبز لتجميعه 340 بطاقة تموينية ،و 7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتمكنت إدارة تموين النوبارية وكفر الدوار من ضبط 9 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ،و5 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، كما تم تحرير 10محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و محضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وبحملات مماثلة بمركزى شبراخيت وحوش عيسى تم ضبط مخبزين تصرفا فى 16شيكارة دقيق بلدى مدعم و 4 لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 7 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و8 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 5مخابز لعدم نظافة أدوات العجين ، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية علي جميع الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية، بمختلف مدن وقري محافظة البحيرة؛ للتأكد من جودة السلع ، وصلاحيتها للإستخدام الآدمي، وعدم إستغلال المواطنين، والتأكد من وصول الدعم إلي مستحقية، ومنع السوق السوداء.

يأتي ذلك في إطار استمرار الحملات التموينية المكثفة التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.