موقف حجازي من المشاركة مع اتحاد جدة أمام الفيحاء

يبحث الكثير عن معرفة موقف الدولي المصري أحمد حجازي من المشاركة في مباراة الاتحاد ضد نظيره الفيحاء ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفيحاء غدًا الجمعة ضمن الجولة الـ25 من الدورى السعودى.

وحسبما ذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية إن مران اتحاد جدة شهد عودة الدولي المصرى أحمد حجازى إلى الفريق، بعد عودته من معسكر المنتخب الوطنى الأول فى بطولة كأس عاصمة مصر.



وأضافت الصحيفة أن جميع اللاعبين الأجانب جاهزون للمشاركة فى المباراة عدا البرازيلي فابينيو لاعب الوسط المصاب، الذى يواصل تنفيذ برنامج علاجي، خارج السعودية، ويعود إلى الفريق أواخر مايو المقبل.

ويعتلي فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة جمعها من 24 مباراة خاضها الزعيم في الدوري السعودي ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة.

ويتطلع فريق الاتحاد لتحقيق الفوز واقتحام المنافسة على لقب بالدوري السعودي والدخول في المنافسة مع الأربعة الكبار، حيث يبتعد بفارق 3 نقاط عن التعاون الخامس برصيد 39 نقطة.