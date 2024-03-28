رامي ربيعة : الأهلي اعتاد التعرض للضغط الجماهيري بالمواجهات الخارجية

تحدث رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن الأجواء المناخية في تنزانيا كذلك الضغط الجماهيري المتوقع حدوثه في لقاء الغد أمام سيمبا.





وعن جمهور الأهلي قال ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء : «جمهور الأهلي يدعم اللاعبين في كل الظروف، وننتظر حضورهم غدا في مباراة سيمبا، وسوف نسعى لبذل كل ما لدينا من جهد لإسعادهم ولتحقيق الانتصارات».



وعن الأجواء الصعبة في ملعب بنجامين مكابا، قال رامي ربيعة: «الأهلي أكثر فريق حصد بطولات قارية في إفريقيا، ومن الصعب علينا كلاعبين أن نتأثر بملعب أو ضغوط في أي استاد.. نحن نحترم الجميع بملعبنا وخارجه، وتركيزنا دائما ينصب على تحقيق النتيجة الإيجابية وتقديم أفضل ما لدينا».

ويلتقي الفريقان في الثامنة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة ، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.