القبض على خادمة إفريقية بتهمة سرقة مشغولات ذهبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على خادمة تحمل جنسية دولة أفريقية، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا مخدومتها بمنطقة بيفرلي هيلز التابعة لقسم شرطة ثان الشيخ زايد.



تلقي المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغًا من سيدة تفيد بسرقة مجوهرات ذهبية من داخل منزلها في منطقة بيفرلي هيلز.

وعلى إثر ذلك، قامت الشرطة بالتحريات والفحص، حيث تبين أن الخادمة هي منفذة الجريمة.



بعد إصدار أذن من النيابة العامة، تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وإحضارها إلى ديوان القسم للتحقيق وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح ناري بمنطقة الزاوية الحمراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 4 تشكيلات عصابية لقيامهم بأعمال سرقات بمدينة بدر ومصر القديمة والمعادى.



تعود البداية عندما تم ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامه بسرقة "مشغولات ذهبية" من إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامها بوجود عطل بسيارتها، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات ووقائع سرقة أخرى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتصرفه فى المسروقات المستولى عليها لدى عميله " سيىء النية " (مالك ورشة مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية) تم ضبطه، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليهما.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة المواتير الكهربائية بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم (عدد من المواتير الكهربائية "مجهولة المصدر - قطعتين لأدوات "فك وتركيب ")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامهم بسرقة (مليون جنيه) من داخل "شقة" (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ.



كما تمكن رجال المباحث من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بسرقة (السيارات) بدائرة القسم وبحوزتهما (أجزاء لسيارتين مُبلغ بسرقتهما - سيارة مبلغ بسرقتها - جهاز تقطيع معادن "صاروخ" - 2 مفتاح مصطنع) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة سيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات وبيعها لعميليهما (سيئا النية لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام المتهم حيازة سلاح ناري، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط ا.ح مسجل خطر وبتفتيشه عثر على سلاح ناري وطلقات نارية لذات العيار.



وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح الناري بهدف السرقة وإرهاب المارة لأخذ متعلقاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.