انضموا إلى لعبة HONOR OF KINGS للاحتفال بجَمعة رمضان

بعد إطلاقها الناجح في مصر، تدعو لعبة Honor of Kings اللاعبين للاجتماع والاحتفال معًا بأحدث فعالية شائقة في اللعبة بعنوان "جَمعة رمضان".

تستمر الفعالية حتى يوم 25 أبريل، وسيتمكن اللاعبون عند تسجيل الدخول خلالها من الاستمتاع بباقة ضخمة من عناصر المحتوى وفرص الحصول على مظاهر جديدة.

الفعاليات الرائعة المتاحة في اللعبة:

إعداد الولائم: تستمر هذه الفعالية من 29 مارس وحتى 14 أبريل، حيث سيكمل اللاعبون خلالها المهام للحصول على مظهر مصمم خصيصاً للبطل يانغ جيان، بالإضافة إلى الذهب والعديد من العناصر الأخرى

إطلاق المدفع: ما عليكم سوى تسجيل الدخول من الآن وحتى يوم 31 مارس لتلقّي المكافآت اليومية

البينغو: يكمل اللاعبون المهام لملء بطاقات البينغو الخاصة بهم ونيل فرصة الفوز بمظهر أرواح النهر الملحمي للبطل أجودو وغيره من المكافآت المدهشة

المظاهر الجديدة:

ليو باي حارس الصحراء

يانغ جيان كاسر الحصار

تعاون SNK: سجلوا الدخول إلى اللعبة من الآن وحتى يوم 25 أبريل لنيل فرصة الحصول على المظاهر الأربعة التالية من عالم SNK:

ماي شيرانوي القمر القرمزي

أوكيو تاتشيبانا الصقيع البني

نكورورو انعكاس الماضي

شارلوت السيف السداسي

تعاون Hello Kitty: احصلوا على الطابع اللطيف مع مظهرَين جميلَين متوفرَين حتى يوم 7 أبريل:

شياو تشياو – عبر سحب الحظ

أرلي – الشراء من المتجر

قال نيو ليو، مدير النشر العالمي للعبة Honor of Kings: "شهدنا انضمام العديد من اللاعبين الجدد من مصر إلى مجتمع Honor of Kings بعد إطلاقها مؤخراً، ونأمل أن تسلط فعاليات اللعبة، مثل جَمعة رمضان، الضوء على التزامنا بتقديم محتوى مناسب للثقافة المحلية ليستمتع به اللاعبون الحاليون والجدد".

مثّل طرح اللعبة خلال شهر فبراير في مصر إشارة البدء لانطلاق المرحلة التالية في عملية نشر لعبة Honor of Kings عالمياً، والتي ستكتمل في وقت لاحق من هذا العام.