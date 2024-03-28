فرص عمل جديدة بشركة قطاع خاص لشباب الإسكندرية.. التفاصيل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، عن توفير 28 فرصة عمل للشباب من الذكور ، وذلك للعمل بشركة "انترا " للصناعات الدوائية وعنوانها برج العرب ، وذلك على المهن والتخصصات الآتية :مهندس ميكانيكا, ومهندس كهرباء، وأخصائي معالجة المياة ، واخصائي إنتاج، وفني كهرباء ، وفني ميكانيكا ، وفني غلاية ، وفني سلامة وصحة مهنية ، وعامل خدمات، وعامل مطعم ، وذلك للشباب من ذوى الخبرة او بدون حسب التخصص ، وذلك فى إطار اهتمام المديرية بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب داخل سوق العمل ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وتنفيذاً لسياستها والتى تتضمن البحث عن فرص العمل المناسبة لمساعدة راغبى العمل فى الإندماج فى سوق العمل ، والحصول على حقوقهم فى العمل ، وتلقى بيانات فرص العمل أولاً بأول من الشركات الطالبة للعمالة ، وإجراء المتابعة على فرص التشغيل التي تم شغلها والتي لم يتم شغلها ، والتأكد من مراعاة المنشآت المختلفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى فرص العمل التي تتوفر لديها .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الفرص تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف تشغيل الشباب بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة لهم ، للحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة ، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المنشآت العاملة بالمحافظات ، ومتابعة تشغيلهم فى المنشآت والتأكد من حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون ، وأضاف وكيل المديرية ، ان الفرص التى تم توفيرها تضمنت عدة تخصصات كما هو موضح بالإعلان المرفق، ومنوهاً إلى أن مميزات الفرص التي جرى توفيرها للعمل بالشركة ، تشمل توفير تأمينات إجتماعية ، وصحية ، وأرباح سنوية ، وتوفير انتقالات لمقر العمل ببرج العرب، كما يشترط للحصول على الوظيفة أن يكون المتقدمين من الذكور حسب كل وظيفة ،ومؤكداً على استمرار المديرية وأجهزتها فى توفير مزيد من الفرص اللائقة للشباب كدور أصيل لها لخدمة ودعم الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة ، كما يمكن التسجيل على الرابط التالى : https://shorturl.at/CTUX1 .

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