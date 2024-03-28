روجينا عن "سر إلهي": قضايا المرأة تلهمني وأتعاطف معها دائما

كشفت الفنانة روجينا كواليس مسلسلها "سر إلهي"، الذي عرض خلال موسم رمضان الحالي، قائلة إنها تحرص على أن تقدم دورا ترى فيه المرأة المصرية والعربية سواء من خلال قضيتها أو قصتها، وشخصية "ناصرة" في المسلسل بها الكثير من الصفات من كل سيدة، كما أن العمل يعد مباراة تمثيلية من العيار الثقيل.

وأضافت روجينا، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كواليس مسلسل سر إلهي شهدت مواقف إنسانية وأخوية بين طاقم العمل، فالحب والتعاون والمرح خلف الكواليس سر نجاح أي عمل فني، برغم كم النجوم في المسلسل.

السيناريو الجيد هو سر إعجابها بأي شخصية تقدمها

وأشارت إلى أن السيناريو الجيد هو سر إعجابها بأي شخصية تقدمها، واهتمام الممثل بالتفاصيل يخلق جو من المصداقية لدى المشاهد، وحالة التوحد عنصرا أساسيا مع كل شخصية تقدمها.

مسلسل سر إلهي يعد التعاون الثالث مع المخرج رؤوف عبد العزيز

ولفتت أن مسلسل سر إلهي يعد التعاون الثالث مع المخرج رؤوف عبد العزيز، إذ إن مراحل "نصرة" في المسلسل مختلفة وهناك تشويق في سرد الأحداث.

وتابعت: "تمنيت أن تحترف بناتي التمثيل بسبب عشقي للفن، وخوفي على مريم ابنتي لم يتغير أمام الكاميرا".

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.