جثة على الأسفلت.. تفاصيل واقعة دهس حارس عقار في المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مصرع حارس عقار دهسته سيارة وفرا قائدها هاربا ، والقى قسم القبض على المتهم (طالب)، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مصادمة ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم، وانتقلت قوة أمنية لمسرح الواقعة .

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور حارس عقار مقيم بدائرة القسم، اصطدمت به سيارة ولاذت بالفرار، ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه التي أودت بحياته.

عقب إجراء الفحص والتحري، تم ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتصريح بتسليم جثمان المجنى عليه لأسرته ودفنه عقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي واقعة آخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الزعم بمنحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية "على خلاف الحقيقة"والإستيلاء على أموالهم ، وقيامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" بنطاق محافظتى "كفر الشيخ والغربية" وإتخاذهما من مقرى الكيانين مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى بالإضافة إلى الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما 267 شهادة دراسية "مزورين" بأسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات تدريبية مختلفة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية - 6 أكلاشيه – طلبات تسجيل إلتحاق بالدراسة - مجموعة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد خاصة بالطلبة الدارسين – مجموعة من نماذج إمتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين - مطبوعات دعائية – مجموعة من الكتب الدراسية المختلفة – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنياً تبين إحتوائه على نماذج الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لإحدى الكيانات الوهمية) ، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.