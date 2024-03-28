إصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى

أصيب 7 اشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق الاقليمى، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .

وأصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة المنيب ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.



وفى سياق آخر فقد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 4 عاطلين وخادمة لقيامهم باعمال سرقات بالتجمع والمرج وقصر النيل .

تعود الواقعة عنذما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهما سيارة مُحمل عليها عدد من الأسياخ الحديدية ، واعترفا بسرقتها من داخل مول تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج حال إستقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" ملك أحدهما وبحوزتهما (8 بطاريات - 3 مفتاح أوتوماتيك) وإعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات كبائن الإتصالات بأسلوب "الفك" وأقرا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (خادمة ) لقيامها بسرقة مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية من داخل شقة ملك (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول) بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعُثر بحوزتها على (مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية"- ساعة يد) وأضافت بشراء مشغولات ذهبية من (صاحب محل مشغولات ذهبية – مقيم بالجيزة) بمبلغ مالى من باقى متحصلات واقعة السرقة وأنها تحتفظ بالمشغولات الذهبية لديه، تم ضبطه والمشغولات.

وألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على عاطل قتل صديقه لتعثره فى سداد ديونه بمنطقة دار السلام.

والبداية كانت بتلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى عامل خردة - مقيم بدائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بمنتصف الصدر.. وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة "مفك" واعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.