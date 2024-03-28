ضبط عاملين مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط عامل في التاسعة عشرة من عمره مصابًا برش خرطوش بأصبع اليد اليسرى وضبط عامل آخر في الثامنة عشرة من عمره مصابًا بسحجات بالوجه في مشاجرة بينهما بدائرة المركز استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة وجرى نقل الأول لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .



وإنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد العزيز . ر . ف . م" 19 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بأصبع الخنصر باليد اليسري وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة

وطرف ثان "أحمد . م . خ . ع " 18 سنة عامل مصاباً بسحجات بالوجه الطرفان مقيمان بذات الناحية .

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإتهم الطرف الأول – الطرف الثاني بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .