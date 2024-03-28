معرض فيصل للكتاب ..نشاط حافل لدار الكتب والوثائق في فعاليات النشاط الثقافي

معرض فيصل للكتاب .. تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، فى لمعرض فيصل للكتاب الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب فى منطقة الطالبية بحي الهرم.

النضال الوطني في رمضان



يشرف على تنظيم الأنشطة الإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة د أشرف قادوس، ويشمل البرنامج إقامة مركز تاريخ مصر المعاصر ندوة بعنوان "النضال الوطني في رمضان"، يتحدث فيها كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة دمنهور حول حرب العاشر من رمضان في الوجدان الشعبي، والعميد محمد محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للنشر بالهيئة العامة للكتاب ويتحدث حول شهداء حرب العاشر من رمضان، وتدير الندوة د. سحر حسن، باحث أول بمركز تاريخ مصر المعاصر وذلك مساء يوم الجمعة ٢٩ مارس.

كما يشارك مركز تحقيق التراث يوم الاثنين1 ابريل بندوة عنوانها " رمضان في تراثنا المخطوط" يتحدث فيها كل من د. عزة محمود علي استشارى إدارة عامة، و مروة الشريف الباحثة في مجال تحقيق التراث، وتديرها د. سحر حسن الباحثة بمركز تاريخ مصر المعاصر.

حكاوي رمضانية

وتقام ورشة حكى للأطفال في مساء الثلاثاء ٢ أبريل يشارك فيها كل من د. سحر حسن ود. عزة محمود وتقام الورشة بعنوان "حكاوي رمضانية" وذلك ضمن فعاليات نشاط الطفل بالمعرض.

ومن الجدير بالذكر حرص الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على تكثيف نشاطها الثقافي خلال شهر رمضان المبارك عام ١٤٤٥ هجريا لنشر الثقافة بين الجمهور العام.

وأقامت الهيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة ندوتي كتابك أمانة، و الصوم والتنمية البشرية وذلك ضمن برنامج أهلا رمضان الذى ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل بالحديقة الثقافية للأطفال بحي السيدة زينب سعيا من جانبها لتقديم الخدمة الثقافية خارج مقر الهيئة إضافة إلى الفعاليات الثقافية التي تنظمها بقاعة على مبارك خلال شهر رمضان وما تبذله من جهد فى إطار تحقيق العدالة الثقافية عن طريق المسابقة الثقافية الدينية لأطفال محافظات مصر عاما تلو الآخر والتي ينظمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل عبر صفحته على موقع الفيس بوك ويتاح من خلالها ٢٧ فرصة للفوز بمجموعة كتب للأطفال من عمر ٩- ١٢ سنة.