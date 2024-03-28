نشاط حركة تداول البضائع والشاحنات بموانىء البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 719 شاحنة بضائع و100 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع عامةومتنوعة و346 شاحنة بضائع و87 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع عامة ومتنوعة و373 شاحنة بضائع و13 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة الحرية2، واستقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1.

وشهد ميناء نويبع البحري تداول 2975 طن بضائع عامة ومتنوعة و350 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينتين DALAL QUEEN والنوي اكسبريس

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1330 راكبا بموانيها.

وحققت موانى البحر الأحمر تداول 685الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر فبراير الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 415 ألف طن بنسبة زيادة 7% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 54% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 270 ألف طن.

يأتى ذلك في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 485 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 243 ألف طن وصادر 241 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بنسبة زيادة 398% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن وصادر 34 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 96 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 15 ألف طن وصادر 81 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 11 ألف طن سولار وبروبلين، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 59 ألف طن فوسفات.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .