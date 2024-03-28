طقس السعودية اليوم.. أمطار ودرجات حرارة مرتفعة

ما بين ارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار رعدية تواجه عدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية تقلبات جوية عديدة، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، في تقريره حول حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأعلن المركز أن تلك الحالة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، متوقعة تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وتوقع المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي و الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 28-3-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية..

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 36 والصغرى 24.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 33 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 29 والصغرى 18.

درجة الحرارة في جدة العظمى 33 والصغرى 23.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 29 والصغرى 18.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 19 والصغرى 10.

درجة الحرارة في أبها العظمى 31 والصغرى 16.

درجة الحرارة في حائل العظمى 27 والصغرى 13.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 20 والصغرى 12.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 27 والصغرى 12.

درجة الحرارة في جازان العظمى 33 والصغرى 27.

درجة الحرارة في نجران العظمى 26 والصغرى 15.