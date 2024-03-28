انخفاض سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم

تشهد أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، انخفاضا طفيفا بعدما واجهت زيادة الفترة الماضية، وذلك بالأسواق المصرية ومحال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3095 جنيهًا دون المصنعية بينما كان سعره أمس 3100.

سعر الذهب اليوم 28-3-2024

ووفقًا لآخر تحديث بموقع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاري، فقد جاءت أسعار الذهب الآن كالتالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3537.1 جنيه.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3095 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مقدار 2652.8 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2069.2 جنيه.

وصلت سعر الأوقية الذهبية إلى 2194 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهبي 24760 جنيهًا.

وكان سعيد إمبابي، المدير التنفيذي قال في تصريحات سابقة، أن أسعار الذهب تراجعت بشكل طفيف يوم أمس الأربعاء، مقارنة بختام تعاملات الثلاثاء، ليسجل سعر جرام الذهب أمس عيار 21 مستوى 3100 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 12 دولارًا لتسجل 2190 دولارًا.

ووفقا لتصريحات إمبابي فجاءت أسعار الذهب أمس كالتالي ( سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2066 جنيهًا، وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه).

يذكر أن أسعار الذهب تشهد انخفاضًا على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، ووسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة المقبل، كما يبدو أن صناع القرار بالفيدرالي الأمريكي لديهم الثقة بشأن تخفيف ضغوط الأسعار، ويتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.