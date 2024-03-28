شركة العاصمة الإدارية: منتخبات عالمية ستطلب اللعب على استاد مصر (فيديو)

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن الجمهور المصري في ستاد العاصمة خلال مباراة منتخب مصر وكرواتيا كان مشرفا.

وقال خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد،: أن نجاح الدولة المصرية في تنظيم البطولة رسالة فخر واعتزاز للعالم أجمع ليس لمصر فقط، موضحا أن بطولة كأس عاصمة مصر أعادت الحس الوطني بين المواطنين".

وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية: "الجماهير ملأت مدرجات مباراة مصر وكرواتيا بأكثر من 80 ألفا في صورة لم تحدث منذ سنوات".

مدرب منتخب كرواتيا أكد أن استاد العاصمة الإدارية عالمي

وتابع رئيس شركة العاصمة الإدارية: ستاد مصر لقى إشادات كبيرة من جانب المنتخبات التي لعبت في البطولة، لا سيما مدرب منتخب كرواتيا الذي أكد أنه ستاد على أعلى مستوى، وعالمي، نحتاج مثله في كرواتيا، مؤكدا أن منتخبات عالمية ستطلب اللعب في استاد العاصمة الإدارية

وفي إطار التعاون والتنسيق المثمر والمشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى وفي ضوء إقامة بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات (مصر / تونس / نيوزيلاندا / كرواتيا) وذلك بإستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

قررت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي توفير اتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة وذلك تسهيلاً علي الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلي استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لحضور المباراه النهائية بين مصر وكرواتيا.

وقد تقرر ان يكون قيام تلك الاوتوبيسات في تمام الساعة الخامسة عصراً من الميادين التالية ( عبد المنعم رياض ، العباسية ، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول " ، مدينة نصر ، وكذلك بجوار نادي السكة الحديد ، محطة عدلي منصور ، شبرا الخيمة ، ، المعادي " أمام المركز الاوليمبي " ، الجيزة ، حدائق الاهرام " أمام نادي حدائق الاهرام ، زهرة العاصمة ، العاشر من رمضان " ميدان الاردنية " ، الزقازيق امام نادى الشرقية ) كما ستقوم وزارة النقل بتوفير أتوبيسات العاصمة (شركة أكتا) مجانا لنقل القادمين من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة الفنون والثقافة وحتي إستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في إطار افتتاح استاد مدينة مصر الدولية للإلعاب الاولمبية.

كما قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق مد ساعات عمل القطار الكهربائى الخفيف LRT .

الجدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية تقع علي طريق القطامية السخنة علي بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.