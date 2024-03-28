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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة: غياب محمد صلاح عن منتخب مصر مؤثر

محمد صلاح لاعب منتخب
محمد صلاح لاعب منتخب مصر

أكد إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، أن حضور الجماهير ببطولة كأس عاصمة مصر من أبرز الإيجابيات التي يجب البناء عليها.

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وقال الكومي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يوجد شخص عاقل يقول أن غياب محمد صلاح عن منتخب مصر غير مؤثر، فهو لاعب قائد ومؤثر ونحتاج إليه، مثلما نحتاج إلى محمد الشناوي وإمام عاشور وأحمد زيزو".

وأكمل: "أزمة الشيبي وحسين الشحات على طاولة لجنة الانضباط ولكن لا أعلم وقت صدور القرار، كما أن لجنة المسابقات ستتخذ قرارتها بخصوص كأس مصر بعد استماع اللجنة وتقرير مراقب المباراة".

وأتم: "لا نجامل أي فريق عن الآخر في أي أحداث تحدث".

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