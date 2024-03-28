الخميس 28 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

محمد الإتربي: تكريم الوفد لشباب قادرون بإختلاف تدعيماً لرؤية القيادة السياسية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال محمد الإتربي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن تكريم الوفد لشباب قادرون بإختلاف خلال إفطار النائب طارق عبدالعزيز بمحافظة الدقهلية يأتي تدعيماً لرؤية القيادة السياسية بالإهتمام بهم بعد تخصيص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبلغ ١٠ مليار لصندوق لصندوق ذوي الهمم.


وأضاف الإتربي أن التكريم في حد ذاته سيكون سُنه حميده للإهتمام بكافة فئات المجتمع من خلال الوقوف على مشكلاتهم والسعي على تذليل الصعاب لها.


موجهاً الشكر للنائب طارق عبدالعزيز الذي سعى لأن يكون حفل الإفطار السنوي مختلفاً ومتزيناً بتكريم أصحاب القدرات الخاصة

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