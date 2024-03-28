محمد الإتربي: تكريم الوفد لشباب قادرون بإختلاف تدعيماً لرؤية القيادة السياسية

قال محمد الإتربي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن تكريم الوفد لشباب قادرون بإختلاف خلال إفطار النائب طارق عبدالعزيز بمحافظة الدقهلية يأتي تدعيماً لرؤية القيادة السياسية بالإهتمام بهم بعد تخصيص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبلغ ١٠ مليار لصندوق لصندوق ذوي الهمم.



وأضاف الإتربي أن التكريم في حد ذاته سيكون سُنه حميده للإهتمام بكافة فئات المجتمع من خلال الوقوف على مشكلاتهم والسعي على تذليل الصعاب لها.



موجهاً الشكر للنائب طارق عبدالعزيز الذي سعى لأن يكون حفل الإفطار السنوي مختلفاً ومتزيناً بتكريم أصحاب القدرات الخاصة