جيش الاحتلال يستخدم صور جوجل للتعرف على المدنيين في غزة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية تستخدم برنامجًا تجريبيًا للتعرف على الوجه في غزة، والذي أخطأ في تعريف المدنيين الفلسطينيين على أنهم مرتبطون بحماس. يُزعم أن صور Google تلعب دورًا في تنفيذ برنامج التبريد، على الرغم من أنه لا يبدو أن ذلك من خلال أي تعاون مباشر مع الشركة.

وبحسب ما ورد بدأ برنامج المراقبة كوسيلة للبحث عن الرهائن الإسرائيليين في غزة. ومع ذلك، كما يحدث غالبًا مع التكنولوجيا الجديدة في زمن الحرب، تم توسيع المبادرة بسرعة "لاجتثاث أي شخص له علاقات بحماس أو غيرها من الجماعات المسلحة"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

هذه التكنولوجيا معيبة، لكن يقال إن الجنود الإسرائيليين لم يتعاملوا معها على هذا النحو عند احتجاز المدنيين الذين تم الإبلاغ عنهم من قبل النظام.

ووفقا لضباط المخابرات الذين تحدثوا إلى صحيفة نيويورك تايمز، فإن البرنامج يستخدم تكنولوجيا من شركة كورسايت الإسرائيلية الخاصة. يقع مقرها الرئيسي في تل أبيب، وتعد أن أنظمة المراقبة الخاصة بها يمكنها التعرف بدقة على الأشخاص الذين يكون أقل من نصف وجوههم مكشوفًا. من المفترض أن تكون فعالة حتى مع "الزوايا القصوى، (حتى من الطائرات بدون طيار)، والظلام، والجودة الرديئة."

لكن ضابطًا في الوحدة 8200 الإسرائيلية علم أنها في الواقع غالبًا ما تعاني من وجوه محببة أو غامضة أو مصابة. وفقا للمسؤول، تضمنت تقنية كورسايت نتائج إيجابية كاذبة وحالات تم فيها تحديد هوية فلسطيني بدقة بشكل غير صحيح على أنه له علاقات بحماس.

وقال ثلاثة ضباط إسرائيليين لصحيفة نيويورك تايمز إن جيشهم استخدم صور جوجل لتكملة تقنية كورسايت. ويُزعم أن مسؤولي المخابرات قاموا بتحميل بيانات تحتوي على أشخاص معروفين محل اهتمام خدمة جوجل، مما سمح لهم باستخدام ميزة البحث عن الصور في التطبيق لوضعهم ضمن مواد المراقبة الخاصة به. وقال أحد الضباط إن قدرة Google على مطابقة الوجوه المحجوبة جزئيًا كانت متفوقة على قدرة Corsight، لكنهم استمروا في استخدام الأخير لأنه "قابل للتخصيص".

عند الاتصال للحصول على بيان، أكد متحدث باسم Google لموقع Engadget أن المنتج يجمع الوجوه فقط من الصور التي أضفتها إلى مكتبتك. "صور Google هو منتج مجاني متاح على نطاق واسع للعامة ويساعدك على تنظيم الصور من خلال تجميع الوجوه المتشابهة، حتى تتمكن من تصنيف الأشخاص للعثور على الصور القديمة بسهولة. وكتبوا: “إنها لا تقدم هويات لأشخاص مجهولين في الصور”.

أحد الرجال الذين تم اعتقالهم عن طريق الخطأ من خلال برنامج المراقبة هو الشاعر مصعب أبو طه، الذي قال لصحيفة نيويورك تايمز إنه تم سحبه جانبا عند نقطة تفتيش عسكرية في شمال غزة بينما كانت عائلته تحاول الفرار إلى مصر. ويُزعم أنه تم بعد ذلك تقييد يديه وتعصيب عينيه، ثم تعرض للضرب والاستجواب لمدة يومين قبل إعادته في النهاية. وقال إن الجنود أخبروه قبل إطلاق سراحه أن استجوابه (وبعض الاستجوابات) كان "خطأ".

الأشياء التي قد تجدها مخبأة في أذني: قصائد من غزة قال الكاتب إنه ليس لديه أي صلة بحماس ولم يكن على علم ببرنامج التعرف على الوجه الإسرائيلي في غزة. ومع ذلك، قال إنه سمع أثناء احتجازه شخصًا يقول إن الجيش الإسرائيلي استخدم "تكنولوجيا جديدة" ضد المجموعة التي كان مسجونًا معها.