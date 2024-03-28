ميزة "دائرة البحث" من Google تتعامل مع ترجمة اللغة قريبًا

أعلنت جوجل للتو أنها تعمل على توسيع أداة Circle to Search التي تم إطلاقها مؤخرًا لتشمل ترجمة اللغة، كجزء من تحديث لمختلف الخدمات الأساسية. تتيح خدمة Circle to Search، كما يوحي الاسم، لبعض مستخدمي Android البحث عن الأشياء عن طريق رسم دائرة حول كائن ما.

لن يتطلب مكون ترجمة اللغة القادم حتى دائرة مرسومة. تقول Google إنه سيتعين على الأشخاص فقط الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية أو شريط التنقل والبحث عن رمز الترجمة. سوف تفعل الباقي. وأظهرت الشركة التقنية التي تترجم بسرعة قائمة كاملة بضغطة واحدة طويلة. يمكن لترجمة Google القيام بذلك بالفعل، ولكن بطريقة مختلفة قليلاً، ولكن هذا التحديث يعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى الخروج من أحد التطبيقات والدخول إلى تطبيق آخر فقط للتحقق من شيء ما.

سيبدأ طرح أداة الترجمة في "الأسابيع المقبلة"، على الرغم من أنها ستقتصر على أجهزة Android التي يمكنها تشغيل Circle to Search. تتضمن هذه القائمة حاليًا أجهزة Pixel 7 وأجهزة Pixel 8 وسلسلة Samsung Galaxy S24، على الرغم من أن جوجل تقول إنها ستأتي إلى المزيد من الهواتف والأجهزة اللوحية هذا الأسبوع، بما في ذلك بعض الأجهزة القابلة للطي.

يتم أيضًا تحديث خرائط Google، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي. عندما تظهر مكانًا على الخرائط، مثل مطعم، سيعرض الذكاء الاصطناعي ملخصًا يصف نقاط الاهتمام الفريدة و"ما يحبه الناس" في العمل. وسيقوم الذكاء الاصطناعي أيضًا بتحليل صور الطعام وتحديد اسم الطبق، بالإضافة إلى التكلفة وما إذا كان نباتيًا أم نباتيًا. وتأمل الشركة أن يسهل ذلك إجراء الحجوزات وحجز الرحلات.



على الجانب غير المتعلق بالذكاء الاصطناعي، تحصل الخرائط على ميزة قوائم محدثة في مدن مختارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. سيؤدي هذا إلى تجميع قوائم الوجهات التي يجب زيارتها والتي تم سحبها من أعضاء المجتمع والناشرين المحليين. ستكون هناك أدوات لتخصيص هذه القوائم بالشكل الذي تراه مناسبًا.

سيتم ضمها من خلال قوائم أنشأتها جوجل وخوارزمياتها، بما في ذلك قائمة الاتجاهات الأسبوعية لاكتشاف "أحدث النقاط الساخنة" وما يسمى "الأحجار الكريمة" التي تؤرخ للمواقع الموجودة تحت الرادار. ستتوفر جميع تحديثات الخرائط هذه على أجهزة Android وiOS في وقت لاحق من هذا الشهر.