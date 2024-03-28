أميمة عوض: قادرون باختلاف يستحقون التكريم في افطار الوفد

قالت أميمة عوض القيادية الوفدية عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة المرأة باللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية أن طلاب قادرون باختلاف يستحقون التكريم من الدولة المصرية وأنها سعيد بتكريمهم من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في افطار النائب الوفدي طارق عبدالعزيز ابن محافظة الدقهلية.



وأكدت أن الافطار تحول لتظاهرة في حب مصر وسوف يستمر سنويآ لتكريم ابناء المحافظة النابغين.



وفي ذات السياق أكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والمكتب التنفيذي للوفد على أن الحزب دائمًا حريص على أن تكون مشاركته في الفاعليات الوطنية في مقدمة الصفوف لأنه الحزب الأول الذي يكرم الموهبين والمتميزين من القادرين باختلاف حيث تم تكريم 10 من الموهبين المتميزن في القادرون بإختلاف.

وأشار النائب طارق عبدالعزيز أن من ضمن المكرمين بسمة ودي مثال يحتذى به لأنها حاصله على دكتوراه في الأدب الإنجليزي بخلاف أنها عازفة على الأورج بشكل جميل جدًا ومن المكرمين أيضًا بطلة السباحة على المستوى الجمهورية كمان اتشرفنا بتكريم الأولى على الثانوية العامة وطبعًا التكريم كان في حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وحضور رئيس حزب الوفد.