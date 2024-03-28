لو بتعملي دايت.. حضري كيكة الشوفان بالقشطة كحلوى رمضانية صحية

يستخدم الشوفان كبديل للدقيق العادي؛ لإحتوائه على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، كما يحتوي على الألياف التي لها دور كبير في خسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كيكة الشوفان بالقشطة كحلوى رمضانية صحية.





كيكة الشوفان

طريقة عمل كيكة الشوفان بالقشطة

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- حبهان : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- جوز الهند : ملعقة كبيرة

- البيض : 3 حبات

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : كوب

- القشطة : علبة

-الزيت النباتي : نصف كوب



طريقة التحضير

سخّني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء، اخفقي البيض، السكر والفانيليا، وأضيفي الزيت والقشطة واخفقي جيداً.

أضيفي الشوفان، البايكنغ باودر، القرفة، الهيل وجوز الهند، واخفقي المزيج حتى يتجانس.

اسكبي خليط الكيك في صينية فرن مبطنة بورق زبدة، وأدخليه إلى الفرن لـ25 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد بحرارة الغرفة، ثم اقلبيها في طبق التقديم، وأزيلي ورق الزبدة بحذر وقدّمي الكيك.



فوائد تناول الشوفان

تقليل خطر الإصابة بالسمنة

من فوائد الشوفان كوجبة يومية تقليل خطر الإصابة بالسمنة، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تساعد على امتلاء المعدة وزيادة الإحساس بالشبع.

غني بمضادات الأكسدة والألياف

توجد مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المعروفة باسم أفينانثراميد في الشوفان، والتى لها خصائص مضادة للالتهابات وللحكة وتوفر حماية إضافية ضد أمراض القلب التاجية وسرطان القولون وتهيج الجلد، يساعد الشوفان أيضًا في التحكم في ضغط الدم، كما يحتوي الشوفان على نسبة عالية من ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان التى لها فوائد عديدة، كما يساعد الشوفان في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم إلى جانب تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية.



تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة

قد يسهم تناول حبوب الشوفان الكاملة ونخالة الشوفان في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، حيث ظهرت إحدى الدراسات أن تناول الألياف الموجودة في الحبوب قد يُساهم في تقليل الإصابة بسرطان المريء والمعدة.

تعزيز صحة الجلد

يعد الشوفان من الأغذية المثالية لتعزيز صحة الجلد والبشرة والعناية بها، ويعتبر مهدئ لها ومخفف للتهيجات والحكة، حيث يساعد الشوفان على تعديل درجة حموضة للجلد.