أشاد اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد بحفل إفطار المحبه الذي نظمه النائب الوفدي طارق عبدالعزيز مشيرا الي ان الحفل شهد حضور عدد كبير من أبناء وقيادات الوفد بالدقهلية وهي سنة حسنة .

وأضاف سفير نور أن النائب الوفدي طارق عبدالعزيز نائب وفدي محترم وعلى خلق ويحرص على تنظيم هذا الحفل في كل عام من شهر رمضان المبارك.



اللواء سفير نور: حفل إفطار المحبة سنة حسنة

وفي ذات السياق أكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والمكتب التنفيذي للوفد على أن الحزب دائمًا حريص على أن تكون مشاركته في الفاعليات الوطنية في مقدمة الصفوف لأنه الحزب الأول الذي يكرم الموهبين والمتميزين من القادرين باختلاف حيث تم تكريم 10 من الموهبين المتميزن في القادرون بإختلاف.

وأشار النائب طارق عبدالعزيز أن من ضمن المكرمين بسمة ودي مثال يحتذى به لأنها حاصله على دكتوراه في الأدب الإنجليزي بخلاف أنها عازفة على الأورج بشكل جميل جدًا ومن المكرمين أيضًا بطلة السباحة على المستوى الجمهورية كمان اتشرفنا بتكريم الأولى على الثانوية العامة وطبعًا التكريم كان في حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وحضور رئيس حزب الوفد.

