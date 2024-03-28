أهلي ٢٠٠٦ يتأهل إلى نهائي بطولة منطقة القاهرة

تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 لنهائي التصفية النهائية لبطولة منطقة القاهرة، بعدما فاز على ضيفه الشرق الأدنى (جاسكو) بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

جاءت رباعية فوز الأهلي عن طريق محمد أحمد «شيبا» (هدفان) ومحمد رضا ويوسف إسلام بهدف واحد لكل منهما.

بدأ «أهلي 2006» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: أحمد رضا - مازن أحمد - عبد الله طاهر - أمير علاء.

الوسط: عزت منصور - آدم سمير - عمر زكريا - يوسف إسلام - محمد رضا.

الهجوم: محمد أحمد «شيبا».

وشارك فارس الشافعي وعبد الرحمن النحاس وعمرو محمد وعمار وليد حافظ ومحمد بشيري بدلًا من سيبا ومازن أحمد وأمير علاء وآدم سمير وعبد الله طاهر.

ونجح «أهلي 2006» في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على النوبي بركلات الترجيح 4 - 2، عقب التعادل بينهما 1 - 1 في مباراة الدور ربع النهائي.

وكان «أهلي 2006» اختتم المرحلة الثانية من البطولة وهو في صدارة ترتيب المجموعة، برصيد 59 نقطة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة، والتعادل في مباراتين، مسجلًا 107 أهداف مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلًّا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك