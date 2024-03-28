طارق عبدالعزيز: الوفد الحزب الأول الذي يكرم الموهبين والمتميزين من القادرين باختلاف

أكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والمكتب التنفيذي للوفد على أن الحزب دائمًا حريص على أن تكون مشاركته في الفاعليات الوطنية في مقدمة الصفوف لأنه الحزب الأول الذي يكرم الموهبين والمتميزين من القادرين باختلاف حيث تم تكريم 10 من الموهبين المتميزن في القادرين بإختلاف.

وأشار النائب طارق عبدالعزيز أن من ضمن المكرمين بسمة ودي مثال يحتذى به لأنها حاصله على دكتوراه في الأدب الإنجليزي بخلاف أنها عازفة على الأورج بشكل جميل جدًا ومن المكرمين أيضًا بطلة السباحة على المستوى الجمهورية كمان اتشرفنا بتكريم الأولى على الثانوية العامة وطبعًا التكريم كان في حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وحضور رئيس حزب الوفد.

وأوضح عبدالعزيز بأن حزب الوفد يقدم نموذج للحزب المتواجد على الأرض بشكل فاعل والذي يكرم المتفوقين ويرعى الموهبين ودي كانت المرة الأولى التي كانت ما بين الـ 104 حزب في مصر اللي بيتقدم فيها حزب بتكريم الموهبين والمتفوقين من القادرون باختلاف.