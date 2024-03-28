نقابة الصحفيين تكرم الأمهات المثاليات.. نماذج العطاء والتضحيات

شهدت نقابة الصحفيين، احتفالية لجنة المرأة لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، و نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال.

وقالت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين مقرر لجنة المرأة، أن الاحتفال يأتي كتقليد جديد للجنة دون تدخلها فى الاختيار ،موضحة أن المؤسسات الصحفية رشحت الزميلات نموذج للأم المثالية مشهود لها بالتضحية والعطاء والسمعة الطيبة.

وأوضحت "النجار" أن اختيارات المؤسسات الصحفية المختلفة جاءت على النحو التالى: أمل شاكر "الأهرام"، إيمان راشد "الأخبار" ، جمالات يونس "الجمهورية"، رجاء أبو شهبه "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، ابتهال غيث "دار المعارف"، مها عمران "روز اليوسف"، عايدة محسب مجلة الإذاعة والتليفزيون، حنان عثمان "الوفد"، نعمة أبو زيد اليوم السابع، صفاء البحار "العمال" ، فاطمة الكومى"الأسبوع"، ثناء الكراس "فيتو"، إيمان كمال "الفجر"، صفاء عصام "الشروق "، سامية سيدهم "وطنى" ، سهير غالب "البوابة نيوز"، منال القاضى "صوت الأمة"، آية حسنى "الدستور" ، فاطمة هاشم "المصري اليوم".

وتضمن الحفل تكريم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى كرائدة من رائدات صحافة المرأة ومؤسس مجلة نصف الدنيا وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا ، فضلا عن تكريم مربية الأجيال الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومن عضوات مجلس النقابة السابقات الدكتورة عبير سعدى وحنان فكرى.

كما شمل التكريم أمهات شهداء الوطن الأبرار صانعات الرجال والأبطال ومن أهدوا فلذات أكبادهن فداء لوطننا الغالى ومنهم والدة الشهيد البطل رائد محمد صلاح إسماعيل أحد أبطال ملحمة البرث والكتيبة ١٠٣ صاعقة بشمال سيناء ، و سوزان عبد المجيد والدة الشهيد البطل نقيب شرطة إسلام مشهور الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة بطريق الواحات عام ٢٠١٧.

وتم تكريم آمال الأغا ، رئيس الأتحاد العام للمرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية ،ومريم أبو دقة ،المناضلة والفدائية الفلسطينية، وميسون شعث المناضلة الفلسطينية وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة سابقا.

وقدم الفنان محمد عبد الحميد صوليست دار الأوبرا المصرية، حفل الأم المثالية ، باقة من روائع أغانى زمن الفن الجميل التى قدمت للأم وبعض الأناشيد الدينية وسوف يشدو أيضا أغنية وطنية عن فلسطين من ألحانه وكلمات الكاتب المتميز عبد الرحيم كمال ، مؤكدة أنه يأتى ذلك بجهود الزميلة منى الصاوى الصحفية بجريدة الجمهورية.

يذكر أن حفل لجنة المرأة بنقابة الصحفيين يأتى كتقليد جديد للجنة لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة،و نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال.