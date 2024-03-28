"أكشن وكوميديا" أبرز مفاجأت الإعلان الرسمي لـ فيلم شقو

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم شقو الإعلان الرسمي، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي مقرر أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

وتضمن الإعلان الرسمي لفيلم شقو، أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح، كما ظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي ستربطها بشقو خلال أحداث الفيلم .

وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين، وكان النجم احمد فهمي ضيف شرف الفيلم هو المفاجئة التي يقدمها الفيلم للجماهير .



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شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.



الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

نشر المخرج كريم السبكي، البوستر الرسمي لـ فيلم شقو، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك .

ويشارك في بطولة فيلم شقو، النجوم محمد ممدوح الشهير بتايسون ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

فيلم شقو

عمرو يوسف ينتظر ولاد رزق 3

ينتظر النجم عمرو يوسف، موعد طرح فيلم ولاد رزق 3، والذي متوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًات في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.