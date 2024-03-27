ضبطت مباحث المنوفية ، جزارين اثنين في قرية أشليم بمركز قويسنا؛ بتهمة ذبح أحصنة وبيع لحومها على أنها لحوم بلدية.

تفاصيل ضبط جزارَين ذبحا أحصنة تمهيدًا لبيع لحومها للأهالى بالمنوفية



جاء ذلك بعد استئجار الجزارين منزل داخل القرية وإحضار أحصنة وذبحها لبيع لحومها.

واكتشف الأهالي قيامهما بذلك بعد «إحضار أحصنة الي المنزل واختفائها» فأبلغوا الشرطة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الجزارين الذي أكدوا أنهم من خارج القرية وقالا إن ذبح الأحصنة «حلال».

وتبين تورط الجزارين في الذبح متلبسين بوجود لحم أحصنة وتعليق آخر لذبحه.

وجرى التحفظ على المضبوطات وضبط الجزارين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع سيده وإصابة نجلها في حادث تصادم بالقطار بدسوق

كما لقيت سيدة من مدينة دسوق مصرعها، متأثرة بإصابتها في حادث تصادم بالقطار أثناء مرورها من مكان غير مخصص لذلك، كما أصيب نجلها ببتر في الساق متأثرًا بإصابته، وجرى نقلهما عن طريق سيارة الإسعاف لمستشفى دسوق العام.

وتلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، مدير إدارة البحث الجنائي، تلقيا إخطارًا من ، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ بمرور سيدة من معبر غير قانوني لمرور المشاة، بمدينة دسوق، وأثناء ذلك تصادف مرور القطار، حيث كانت تحمل نجلها البالغ من العمر عامين، ليصابا بإصابات بالغة وتتوفى السيدة متأثرة بإصابتها عقب نقلها للمستشفى للعلاج.

على الفور انتقل رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، إلى مستشفى دسوق العام، للوقوف علي تفاصيل الواقعة، حيث تبين وفاة السيدة وتدعى "ش.ط.ع - 25 سنة - تقيم بمدينة دسوق"، حيث جرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بدفن جثمان السيدة المتوفاه بمعرفة أهليتها، كما أصيب نجلها الصغير ويدعى "ع.ا.ع – سنتين"، ببتر في الساق الأيمن من بداية الأنكل، واشتباه نزيف بالمخ.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



تفاصيل ..اندلاع حريق بشركة بتروجاس بالقطامية

كما نشب حريق داخل شركة بتروجاس بالقطامية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل شركة بتروجاس بالقطامية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء عدد من سيارات الإسعاف لنقل شخصين مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.