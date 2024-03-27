تصنيف منتخب مصر بعد الهزيمة على يد كرواتيا بكأس العاصمة

تلقي منتخب مصر صدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الخسارة أمام كرواتيا والتي انتهت برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد العاصمة الإدارية.

واشارت تقارير الى أن الصدمة هي فقدان المنتخب الوطني عددًا من رصيده في تصنيفه العالمي على مستوى المنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي شهريًا، وأصبح رصيد المنتخب الوطني حاليًا 1499.69 نقطة وذلك بعد فقده 3.07 نقطة في تصنيف المنتخبات.

وامتلك منتخب مصر، قبل مباراة كرواتيا، 1502.76 نقطة، خاصة أنَّه زاد نقاطه بعد الفوز على نيوزيلندا في مباراة حسام حسن الأولى كمدير فني للفراعنة، إلا أنّه بعد التعرض للهزيمة على يد المنتخب الكرواتي فقد تعرّض لفقدان نقاط جديدة ليملك حاليا 1499.69 نقطة بالمركز 36 عالميًا قبل أيام من إعلان «فيفا» تصنيف المنتخبات لشهر مارس.

ومن جانب آخر يبدو أن حدة التوتر ستزداد بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد تجاهل العميد ذكر اسم قائد الفراعنة ضمن أحد أهم العناصر الأساسية للمنتخب خلال تصريحاته عقب مباراة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.

وتجاهل حسام حسن ذكر اسم محمد صلاح ، تماما خلال حديثه عن اللاعبين الأساسيين الغائبين عن المنتخب، والذين يترقب عودتهم.

وقال حسن في مؤتمر صحفي عقب المباراة، متجاهلا ذكر اسم ودور محمد صلاح: “مواجهة كرواتيا شهدت غياب ما يقارب من 5 لاعبين أساسيين، مثل زيزو والشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات، وسيختلف أداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين وأيضا رمضان صبحي المصاب مع فريقه”.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره كرواتيا برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد العاصمة الإدارية، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية، ليكتفي الفراعنة بالمركز الثاني ويتوج منتخب كرواتيا باللقب.

