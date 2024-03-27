ترتيب مسابقة الدوري المصري قبل العودة بسبب فترة التوقف الدولي
تعود يوم الأحد المقبل منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي توقفت منذ نحو أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي .
ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل عودة منافسات البطولة بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي.
ترتيب الدوري المصري الممتاز
1- المصري البورسعيدي 27 نقطة
2- إنبي 26 نقطة
3- بيراميدز 25 نقطة
4- الاتحاد السكندري 24 نقطة
5- زد اف سي 23 نقطة
6- الجونة 22 نقطة
7- سموحة 22 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
9- طلائع الجيش 20 نقطة
10- الأهلي 17 نقطة
11- مودرن فيوتشر 17 نقطة
12- بلدية المحلة 16 نقطة
13- الزمالك 15 نقطة
14- البنك الأهلي 15 نقطة
15- الإسماعيلي 14 نقطة
16- فاركو 11 نقطة
17- المقاولون العرب 9 نقاط
18- الداخلية 9 نقاط