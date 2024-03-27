ترتيب مسابقة الدوري المصري قبل العودة بسبب فترة التوقف الدولي

تعود يوم الأحد المقبل منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي توقفت منذ نحو أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي .

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل عودة منافسات البطولة بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- المصري البورسعيدي 27 نقطة

2- إنبي 26 نقطة

3- بيراميدز 25 نقطة

4- الاتحاد السكندري 24 نقطة

5- زد اف سي 23 نقطة

6- الجونة 22 نقطة

7- سموحة 22 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

9- طلائع الجيش 20 نقطة

10- الأهلي 17 نقطة

11- مودرن فيوتشر 17 نقطة

12- بلدية المحلة 16 نقطة

13- الزمالك 15 نقطة

14- البنك الأهلي 15 نقطة

15- الإسماعيلي 14 نقطة

16- فاركو 11 نقطة

17- المقاولون العرب 9 نقاط

18- الداخلية 9 نقاط