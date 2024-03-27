الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب مسابقة الدوري المصري قبل العودة بسبب فترة التوقف الدولي

الدوري المصري
الدوري المصري

تعود يوم الأحد المقبل منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي توقفت منذ نحو أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي  .

 

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل عودة منافسات البطولة بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 
1- المصري البورسعيدي 27 نقطة
2- إنبي 26 نقطة
3- بيراميدز 25 نقطة
4- الاتحاد السكندري 24 نقطة
5- زد اف سي 23 نقطة
6- الجونة 22 نقطة
7- سموحة 22 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
9- طلائع الجيش 20 نقطة
10- الأهلي 17 نقطة
11- مودرن فيوتشر 17 نقطة
12- بلدية المحلة 16 نقطة
13- الزمالك 15 نقطة
14- البنك الأهلي 15 نقطة
15- الإسماعيلي 14 نقطة
16- فاركو 11 نقطة
17- المقاولون العرب 9 نقاط
18- الداخلية 9 نقاط

الجريدة الورقية