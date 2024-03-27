لقيت سيدة من مدينة دسوق مصرعها، متأثرة بإصابتها في حادث تصادم بالقطار أثناء مرورها من مكان غير مخصص لذلك، كما أصيب نجلها ببتر في الساق متأثرًا بإصابته، وجرى نقلهما عن طريق سيارة الإسعاف لمستشفى دسوق العام.

مصرع سيده وإصابة نجلها في حادث تصادم بالقطار بدسوق



وتلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، مدير إدارة البحث الجنائي، تلقيا إخطارًا من ، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ بمرور سيدة من معبر غير قانوني لمرور المشاة، بمدينة دسوق، وأثناء ذلك تصادف مرور القطار، حيث كانت تحمل نجلها البالغ من العمر عامين، ليصابا بإصابات بالغة وتتوفى السيدة متأثرة بإصابتها عقب نقلها للمستشفى للعلاج.

على الفور انتقل رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، إلى مستشفى دسوق العام، للوقوف علي تفاصيل الواقعة، حيث تبين وفاة السيدة وتدعى "ش.ط.ع - 25 سنة - تقيم بمدينة دسوق"، حيث جرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بدفن جثمان السيدة المتوفاه بمعرفة أهليتها، كما أصيب نجلها الصغير ويدعى "ع.ا.ع – سنتين"، ببتر في الساق الأيمن من بداية الأنكل، واشتباه نزيف بالمخ.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



تفاصيل ..اندلاع حريق بشركة بتروجاس بالقطامية

كما نشب حريق داخل شركة بتروجاس بالقطامية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل شركة بتروجاس بالقطامية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء عدد من سيارات الإسعاف لنقل شخصين مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

القبض على المتهمين بقتل شاب وحرق جثته بالعمرانية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العمرانية ، من القبض على 3 أشخاص أنهوا حياة شخص داخل شقة وأحرقوا جثته وألقوها في القمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

وأنهى 3 أشخاص حياة أحد الأشخاص وأحرقوا جثته وألقوها في القمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شاب في حالة تفحم بالقمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة شاب في حالة تفحم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.